Вашингтон е назначил нов ръководител на американското посолство във Венецуела, съобщи американски дипломатически източник пред АФП. Смяната идва на фона на опитите за сближаване между двете страни при временно изпълняващата длъжността президент Делси Родригес, предава БГНЕС.

Временният президент на Венецуела Делси Родригес ще посети САЩ

На сайта на американското посолство също беше посочено, че Лора Ф. Догу – бивш посланик на САЩ в Никарагуа и Хондурас – поема поста на временен американски посланик във Венецуела.

Дългогодишният лидер на страната Николас Мадуро беше отстранен този месец при американска военна операция. Дипломатическите отношения между Каракас и Вашингтон бяха прекъснати през 2019 г., като от миналата година Джон Макнамара изпълняваше функциите на временен американски посланик за Венецуела от съседна Колумбия.

Редактор: Ина Григорова