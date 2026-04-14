Мъж причини тежки изгаряния на жената, с която живеел на семейни начала, след което сложи край на живота си в силистренското село Ситово. Това съобщиха от ОДМВР – Силистра.

Сигналът на телефон 112 е подаден около 17:30 ч. на 12 април.

Жена пострада тежко след взрив на газова бутилка в Шумен

По първоначална информация от разследването 43-годишният мъж залял с течност и подпалил 48-годишната жена в общежитие в селото, след което се самоубил. При огледа полицията открила тялото му на балкона, без видими следи от насилие.

Пострадалата е с тежки изгаряния и с опасност за живота. Първоначално е транспортирана в болницата в Силистра, а по-късно е преместена в Русе. По случая е образувано досъдебно производство, като разследването продължава под надзора на прокуратурата.

Редактор: Цветина Петкова