Uriah Heep отбелязва 55 години рок история с концерт в София, част от турнето The Magician’s Farewell, информират организаторите от Bulgaria Live Music.

По думите им това е последната обиколка на групата, с която те слагат край на световната си концертна кариера, с 40 милиона продадени албума и над 4000 концерта.

Музикантите, водени от Мик Бокс, идват на 6 ноември в „Арена 8888 София“.

С хитове като Gypsy, Bird of Prey и Walking in Your Shadow, Uriah Heep започва своя възход както у дома им - във Великобритания, така и в САЩ, който достига своята кулминация с Demons and Wizards, The Magician’s Birthday и Sweet Freedom. Всички те стават златни в САЩ, влизат в топ 40 на Billboard и осигуряват години на концертно господство за групата.

