Войната в Близкия изток: Ирански танкери минаха през Ормузкия пролив, има надежда за преговори
Започна изплащането на компенсацията от 20 евро за горива
Битката с високите цени: Германия намалява акцизите върху горивата за два месеца
Европейските летища предупреждават за риск от недостиг на авиационно гориво до три седмици
Кризата с горивата: България може да понесе загуби за около половин милиард евро (ОБЗОР)
МВФ призова държавите да предприемат целенасочени и отговорни мерки срещу последиците от конфликта в Близкия изток
Това обявиха и служебният премиер Андрей Гюров, и служебният енергиен министър Трайчо Трайков
България получи нови 6 месеца дерогация за „Лукойл“. Това обявиха служебният премиер Андрей Гюров и служебният енергиен министър Трайчо Трайков.
„След разговора в петък с Марко Рубио днес получихме удължаване на дерогацията за рафинерията на „Лукойл” в Бургас. Оттук нататък тя може да операри нормално. Сега ролята на специалния управител е да осигури доставките, така че рафинерията да може да работи на пълен капацитет и да няма недостиг на горива по бензиностанциите”, каза Гюров.
Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио
Трайков уточни, че дерогацията е удължена до 29 октомври.
„Радвам се, че успяхме да постигнем обявяването да е половин месец преди изтичането на сега действащата дерогация, като така даваме спокойствие и повече време за планиране", написа Трайков.
