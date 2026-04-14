България получи нови 6 месеца дерогация за „Лукойл“. Това обявиха служебният премиер Андрей Гюров и служебният енергиен министър Трайчо Трайков.

„След разговора в петък с Марко Рубио днес получихме удължаване на дерогацията за рафинерията на „Лукойл” в Бургас. Оттук нататък тя може да операри нормално. Сега ролята на специалния управител е да осигури доставките, така че рафинерията да може да работи на пълен капацитет и да няма недостиг на горива по бензиностанциите”, каза Гюров.

Андрей Гюров разговаря с държавния секретар на САЩ Марко Рубио

Трайков уточни, че дерогацията е удължена до 29 октомври.

„Радвам се, че успяхме да постигнем обявяването да е половин месец преди изтичането на сега действащата дерогация, като така даваме спокойствие и повече време за планиране", написа Трайков.





