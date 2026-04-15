Расте броят на болните от морбили в страната. Вече случаите са общо 125, сочат данните на Министерството на здравеопазването за периода 10-14 април.

Три са новите области, в които има потенциално заразени - Монтана, Стара Загора и Велико Търново. Отчетен е по един случай, като се очаква окончателното лабораторно потвърждение на пробите.

За посочения период са регистрирани и 18 случая на морбили в област Враца, два - в област Ловеч и един - в област Плевен. Един е случаят на заразено бебе, на възраст под една година, пет случая са сред деца във възрастова група 1-4 г., седем случая са сред деца във възрастовата група 5-9 г., пет случая - във възрастовата група 10-14 г, четири случая - във възрастовата група 15-19 г. и два случая - на възрастни над 20-годишна възраст.

В България имунизацията срещу морбили е задължителна. Ваксината се поставя след навършване на 13-месечна възраст и в годината на навършване на 12-годишна възраст. Морбили е силно заразно заболяване, което се предава чрез близък контакт с болен, напомнят на сайта си от МЗ. Симптоми на морбили са повишена температура, хрема, кашлица, сълзотечение, възпаление на очите, обрив. При близък контакт с потвърден случай на морбили да се потърси медицинска помощ, тъй като е възможно да бъде направена ваксина до 72-рия час от контакта, ако е необходимо, съветват от онлайн платформата "Плюс мен", създадена от МЗ с цел популяризиране на ваксините и ползите от тях.

