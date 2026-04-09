Oбщо 101 са заболелите от морбили в България, съобщават от Министерството на здравеопазването.

Случаите са регистрирани в пет области на страната. Най-много са болните във Враца - 80 души, в Плевен са 12, в Ловеч - 6, София-град - 2 и София-област - 1.

89% от заболелите са деца. Възрастните пациенти са 11 - от 19 до 53 г.

Повече от половината заболели са неваксинирани, а при 7 имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за приложена ваксина, сочат още данните на МЗ.

От началото на разпространението на заболяването в страната са приложени над 13 000 ваксини срещу морбили, паротит и рубеола. Най-много деца са ваксинирани в областите София град - 2291, Пловдив - 1243, Бургас - 1045, и Враца - 768.

Във връзка спредстоящите празници Министерството на здравеопазването напомня, че причинителят на морбили е силно заразен. За ваша безопасност, избягвайте контакти с болни лица, за да намалите вероятността да се заразите и заболеете от морбили, ако не сте ваксиниран или преболедувал, съветват от МЗ.

