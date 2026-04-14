Законът за съдебната власт предвижда максимален шестмесечен срок за заемане на поста и.ф. главен прокурор, като този срок не противоречи на Конституцията. Такова решение прие единодушно Конституционният съд миналата седмица . В мотивите си съдът изрично посочва, че целта на въвеждането на този срок е да не се допуска неограничено във времето изпълняване на функциите на главен прокурор, председател на ВКС или председател на ВАС. Това са така наречените „тримата големи“, за които е разписан този текст. С това Конституционният съд ясно показва, че Борислав Сарафов не може да остане безсрочно като изпълняващ функциите главен прокурор.

В „Твоят ден” по NOVA NEWS преподавателят по конституционно право доц. Христо Орманджиев разтълкува решението на КС и уточни, че то е постановено във връзка с искане на Апелативен съд - Варна за противоречие на разпоредба от Закона за съдебната власт с Конституцията. „На практика Конституционният съд прие, че тя е в съответствие с основния закон, тъй като се твърдеше, че противоречи на принципа на правовата държава и изземва компетентност на Висшия съдебен съвет. Съгласно чл. 133 от Конституцията всички детайли относно съдебната власт се уреждат както в основния закон, така и в Закона за съдебната власт. А по отношение на временното изпълняване на функции Конституцията изрично не съдържа уредба, поради което законодателят може да я допълва”, подчерта той.

И допълни: „Така Конституционният съд приема, че Народното събрание има право да определи срок, в който да се изпълняват тези функции. В същото време съдът коментира и въпроса за несъщинското обратно действие - макар това да не е подробно разгледано в самото решение. В отделни становища на конституционни съдии се приема, че правилото има отношение и към заварени правоотношения, включително към настоящия изпълняващ функциите главен прокурор”.

Според Орманджиев Конституционният съд реално казва, че Народното събрание не е уредило достатъчно ясно всички последици на закона. Тоест би следвало изрично да се предвиди и въпросът за обратно действие спрямо заварените случаи, включително за изпълняващия функциите главен прокурор.

На практика това означава, че парламентът трябва да приеме допълнителен текст в закона, но това не е лесно осъществимо в момента. Ситуацията е такава, че има различни тълкувания – едното е, че няма изрична норма за обратно действие, което е и основната позиция на Прокурорската колегия .

Темата коментираха и адвокат Димитър Марковски и ръководителят на правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов.

„Четейки основния закон, във втората алинея на чл. 130 ясно е записано, че председателите на върховните съдилища и главният прокурор се избират от Пленума на Висшия съдебен съвет и се назначават с указ на президента. В този смисъл възниква въпросът не следва ли и временно изпълняващите функциите да бъдат избирани по същия ред - от Пленума на ВСС? Това би могло да прекрати много от вторичните спорове. В същия текст се посочва, че колегиите, съобразно професионалната си насоченост, избират административните ръководители в съдебната система и прокуратурата”, обясни Иван Брегов.

Той припомни, че има практика на Конституционния съд, макар и ограничена – решения от 2004 г. и 1997 г., които очертават различния статут на тримата най-висши ръководители спрямо останалите административни ръководители.

Адвокат Марковски от своя страна заяви, че очаквано КС е отхвърлил искането за противоконституционност на разпоредбата на чл. 173, ал. 15, от Закона за съдебната власт, която въвежда 6-месечен срок за временно изпълняващи длъжността. „Този срок превръща поста на главния прокурор в нещо като „дежурен главен прокурор“. Решението обаче не променя автоматично правния статус на лицето, което заема длъжността. Освобождаване може да настъпи само с решение на Прокурорската колегия на ВСС”, обясни юристът.

