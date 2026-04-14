Снимка: iStock
-
-
-
-
-
-
Конституционният съд сложи лимит на „временните“ във властта, но остави сиви зони в съдебната система, смятат експерти
Законът за съдебната власт предвижда максимален шестмесечен срок за заемане на поста и.ф. главен прокурор, като този срок не противоречи на Конституцията. Такова решение прие единодушно Конституционният съд миналата седмица. В мотивите си съдът изрично посочва, че целта на въвеждането на този срок е да не се допуска неограничено във времето изпълняване на функциите на главен прокурор, председател на ВКС или председател на ВАС. Това са така наречените „тримата големи“, за които е разписан този текст. С това Конституционният съд ясно показва, че Борислав Сарафов не може да остане безсрочно като изпълняващ функциите главен прокурор.
В „Твоят ден” по NOVA NEWS преподавателят по конституционно право доц. Христо Орманджиев разтълкува решението на КС и уточни, че то е постановено във връзка с искане на Апелативен съд - Варна за противоречие на разпоредба от Закона за съдебната власт с Конституцията. „На практика Конституционният съд прие, че тя е в съответствие с основния закон, тъй като се твърдеше, че противоречи на принципа на правовата държава и изземва компетентност на Висшия съдебен съвет. Съгласно чл. 133 от Конституцията всички детайли относно съдебната власт се уреждат както в основния закон, така и в Закона за съдебната власт. А по отношение на временното изпълняване на функции Конституцията изрично не съдържа уредба, поради което законодателят може да я допълва”, подчерта той.
И допълни: „Така Конституционният съд приема, че Народното събрание има право да определи срок, в който да се изпълняват тези функции. В същото време съдът коментира и въпроса за несъщинското обратно действие - макар това да не е подробно разгледано в самото решение. В отделни становища на конституционни съдии се приема, че правилото има отношение и към заварени правоотношения, включително към настоящия изпълняващ функциите главен прокурор”.
Според Орманджиев Конституционният съд реално казва, че Народното събрание не е уредило достатъчно ясно всички последици на закона. Тоест би следвало изрично да се предвиди и въпросът за обратно действие спрямо заварените случаи, включително за изпълняващия функциите главен прокурор.
На практика това означава, че парламентът трябва да приеме допълнителен текст в закона, но това не е лесно осъществимо в момента. Ситуацията е такава, че има различни тълкувания – едното е, че няма изрична норма за обратно действие, което е и основната позиция на Прокурорската колегия.
Темата коментираха и адвокат Димитър Марковски и ръководителят на правната програма на Института за пазарна икономика Иван Брегов.
„Четейки основния закон, във втората алинея на чл. 130 ясно е записано, че председателите на върховните съдилища и главният прокурор се избират от Пленума на Висшия съдебен съвет и се назначават с указ на президента. В този смисъл възниква въпросът не следва ли и временно изпълняващите функциите да бъдат избирани по същия ред - от Пленума на ВСС? Това би могло да прекрати много от вторичните спорове. В същия текст се посочва, че колегиите, съобразно професионалната си насоченост, избират административните ръководители в съдебната система и прокуратурата”, обясни Иван Брегов.
Той припомни, че има практика на Конституционния съд, макар и ограничена – решения от 2004 г. и 1997 г., които очертават различния статут на тримата най-висши ръководители спрямо останалите административни ръководители.
Адвокат Марковски от своя страна заяви, че очаквано КС е отхвърлил искането за противоконституционност на разпоредбата на чл. 173, ал. 15, от Закона за съдебната власт, която въвежда 6-месечен срок за временно изпълняващи длъжността. „Този срок превръща поста на главния прокурор в нещо като „дежурен главен прокурор“. Решението обаче не променя автоматично правния статус на лицето, което заема длъжността. Освобождаване може да настъпи само с решение на Прокурорската колегия на ВСС”, обясни юристът.
Редактор: Станимира Шикова
Последвайте ни