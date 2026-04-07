Законът не допуска неограничено във времето изпълнение на функциите на тримата големи в съдебната система. Това гласи тълкувателно решение на Конституционния съд.

Изпълняващите функциите на председатели на Върховния касационен съд, на Върховния административен съд и на главен прокурор нямат мандат, но парламентът е въвел срок, с който цели да не се допуска едно и също лице да го извършва неограничено във времето. Това заявява Конституционният съд в единодушно прието решение.

Асоциацията на прокурорите изпрати становище до КС по казуса „Сарафов“

И категорично заявява, че да уеднакви практиката е задача на ВКС. След решението на КС може да се очаква, че наказателната колегия на ВКС ще образува тълкувателно дело по въпроса.

