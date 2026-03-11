Асоциацията на прокурорите в България е представила писмено становище пред Конституционния съд по делото, образувано по искане на Апелативен съд - Варна относно правомощията на и.ф. главен прокурор. То е свързано със спорния въпрос дали след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов изпълнява функциите и съответно може ли да иска възобновяване на дела.

Припомняме, че на 5 февруари 2026 г. Конституционният съд допусна за разглеждане въпроса за противоконституционност на разпоредбата, която предвижда, че при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд се определя временно изпълняващ функциите. Същото лице не може да изпълнява тези функции повече от шест месеца.

Конституционният съд покани АПБ да изрази становище по делото. Според асоциацията разпоредбата е устройствена, трябва да действа само занапред и не бива да засяга вече съществуващи правни положения. Шестмесечният срок за временно изпълнение на функции може да ограничи правомощията на главния прокурор и върховните съдии без участие на Конституционно предвидения кадрови орган. АПБ подчертава, че липсват ясни мотиви за закона и че той трябва да съответства на принципите на правова държава, правна сигурност и независимост на съдебната власт.

Мотивите на АПБ:

- Разпоредбата е устройствена – тя засяга организацията на държавните органи и трябва да действа само занапред, без да променя вече създадени правни положения.

- Правна сигурност – промяна с обратна сила би нарушила принципа на правната сигурност и предвидимост, признат от Конституцията.

- Риск от ограничаване на правомощия – шестмесечният срок за временно изпълнение може да прекрати функциите на главния прокурор или председателите на върховните съдилища без участие на Конституционно предвидения кадрови орган.

- Липса на мотиви в закона – не е ясно каква е целта на законодателя, което затруднява оценката на разпоредбата.

- Съответствие с конституционни принципи – АПБ подчертава, че законът трябва да спазва правовата държава, разделението на властите и независимостта на съдебната власт.

Редактор: Цветина Петкова