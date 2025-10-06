Висшия адвокатски съвет излезе в позиция след конфликта между и.д. главен прокурор Борислав Сарафов и председателя на ВКС Галина Захарова. Поводът - решението на Върховния касационен съд, според което Сарафов не е и.ф. главен прокурор от 21 юли и няма право да иска възобновяване на дела. Прокуратурата определи решението на ВКС като "действие, продиктувано от нестихващите опити за дестабилизиране на съдебната власт". Захарова от своя страна начере позицията на прокуратурата „непремерена и засягаща престижа на съдебната власт“.

От ВАС публикуваха декларация "в защита на правовата държава и независимостта на съдебната власт".

Публикуваме я цялата:

"Висшият адвокатски съвет като изхожда от разбирането, че:

- Република България е правова държава, която се управлява според Конституцията и законите на страната;

- Принципът за разделение на властите не допуска нерегламентирана намеса на която и да е от тях в дейността на другите, именно за да се обезпечи тяхната независимост;

- В системата на съдебната власт са съдът, прокуратурата и следствените органи, но основен носител на съдебната власт е съдът;

- Функциите на органите на съдебната система се осъществяват при действие на принципа на независимост и законност, и

- Адвокатите и адвокатурата, независимо че не са част от системата на съдебната власт, са независим професионален участник в съдебните производства като конституционно установена гаранция за защита правата и законните интереси на всички граждани и юридически лица, намира за необходимо да заяви следното:

Независимостта на органите на съдебната власт предполага всеки един от тези органи да упражнява правомощията си по начин, уреден в закона. Съдът говори със своите актове, а останалите участници в съдебните производства – прокурорите и адвокатите, чрез процесуалните изявления, които правят до съда в рамките на съдебните производства. Съдът по дефиниция постановява актове, които са в полза на едната или другата страна, защото когато правораздава съдът казва кому принадлежи правото. Несъгласието с правилността на съдебните актове и проверката за тяхната законосъобразност се осъществява единствено чрез обжалване в рамките на инстанционния контрол.

В правовата държава е недопустимо нито прокуратурата, нито адвокатурата извънпроцесуално да изразява публични позиции и становища за правилност или неправилност на конкретни съдебни актове по висящи производства, в които се правят квалификации за съда. Обобщенията, че съдът е „некомпетентен“, „зависим“ и „политизиран“, които в последните месеци се повтарят в публичното пространство – чийто институционално недопустим завършек е официална позиция на Прокуратурата на Република България (Актуално), не просто подкопават доверието в актовете на съда, а разрушават устоите на съдебната система и държавността. Правосъдието е в основата на държавността. То се осъществява от и се олицетворява със съда.

Съдебната власт, чийто основен носител е съдът, защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата (чл. 117, ал. 1 от Конституцията), а адвокатурата подпомага гражданите и юридическите лица при защита на техните права и законни интереси (чл. 134, ал. 1 от Конституцията).

Ето защо съдебната власт и адвокатурата носят огромна и обща отговорност пред обществото за това, правосъдието да е справедливо и еднакво за всички и да се осъществява от независим и безпристрастен съд.

Висшият адвокатски съвет счита, че правните спорове трябва да се решават единствено в съда. Различните правни разбирания за прилагането на закона и междуинституционалните конфликти в съдебната система следва да бъдат разрешавани вътре в съдебната система по начин, който опазва авторитета и достойнството но съдебната власт.

Висшият адвокатски съвет призовава:

- Настоящият състав на Висшия съдебен съвет да разреши незабавно въпроса с Изпълняващия функциите главен прокурор и председател на Върховен административен съд, защото всяко забавяне води до възникване на ситуации като обсъжданите през изминалата седмица, допълнително допринася за уронване престижа на съдебната власт и което е най-важно - поставя в несигурност правата на всички граждани, засегнати от актове на „изпълняващи функциите“ лица.

- Народното събрание да изпълни задължението си по § 17 от ПЗР на ЗИДЗСВл (ДВ, бр. 6/2025 г.) за иницииране на процедура за избор на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота, срокът за което изтече на 21.07.2025 г.;

- Всички парламентарно представени политически партии, при участието си в процесите по конституиране на нов Висш съдебен съвет, да номинират и подкрепят лица, които имат професионални и морални качества да отстояват независимостта на съдебната власт.

Висшият адвокатски съвет призовава всички заинтересовани от и ангажирани с тези процеси лица и институции за разумен, професионален и деполитизиран дебат по темите, касаещи правосъдието, независимостта на съда и съдебната власт. Защото няма нищо по-вредно за независимостта на съда и правосъдието от опити за политически и/или конюнктурни вмешателства.

Висшият адвокатски съвет за пореден път заявява своята готовност да съдейства за възстановяване на междуинституционалния диалог и връщането му в полето на професионалната дискусия."