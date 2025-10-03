След решението на Върховния касационен съд от Прокуратурата излязоха с позиция.

ВКС: Сарафов не е и.ф. главен прокурор от 21 юли и няма право да иска възобновяване на дела

Публикуваме я цялата:

„Прокуратурата на Република България разглежда разпространената на 2 октомври 2025 г. на официалната интернет-страница на Върховния касационен съд (ВКС) информационна бележка по отношение едно от правомощията на главния прокурор като поредно действие, продиктувано от нестихващите опити за дестабилизиране на съдебната власт.

Тревожното в случая е, че ако в последните години и особено в последните месеци тези действия бяха реализирани от определени политически лица и свързани с тях улични групи за натиск и медии, то със съжаление следва да се констатира, че този път ръководството на ВКС въвлича институцията в опит за постигане на нелегитимни цели в разрез с конституционното им задължение за укрепване на правовия ред и върховенството на закона. Демонстрацията идва на фона на притеснителните и недопустими атаки от последните месеци спрямо отделни съдии и цели съдебни състави, ангажирани с решения по дела с голям обществен интерес. Ръководството на ВКС остана глухо и сляпо за тези недопустими публични атаки срещу съда. Дори напротив, вместо да ангажира вниманието си и да защити колегите си съдии, напълно игнорира създадената ситуация, а с настоящите си действия открито допринася за ерозирането на обществения авторитет спрямо основния постамент на държавата - нейната правосъдна система, в един глас с определени политически сили.

След решението на ВКС: Асоциацията на прокурорите в България излезе с позиция

Нещо повече, тенденциозното посочване на отделни пасажи от прието преди цели две седмици становище на Наказателната колегия на ВКС, както и позоваване само на две отделни съдебни разпореждания, свързани с депозирани искания от главния прокурор за възобновяване на наказателни дела, са недопустим опит за манипулиране на общественото мнение. Остават неспоменати и извън обхвата на предоставената информация наличните противоположни становища на съдии от апелативните съдилища, с които са допуснати и се разглеждат по същество отправените искания от и.ф. главен прокурор и след визирания в информационната бележка срок. До апелативните съдилища са подадени 19 искания за възобновяване, от които до настоящия момент няма нито едно, което да не е допуснато за разглеждане.

Следва да се отбележи и още нещо - в изпълнение на законовите си правомощия и.ф. главен прокурор и след 21.07.2025 г. е изпращал становища по законопроекти до Народното събрание и Министерския съвет, както и становища по конституционни дела, по които е конституиран като заинтересована страна от Конституционния съд. Нито един от тези държавни органи не е изразил позиция, сходна с тази на двамата съдии от Върховния касационен съд.

Наред с това, налице е явен двоен стандарт, прилаган от заместник председателя на ВКС, която и към момента извършва действия, които имат пряко отношение към изпълнение на служебните задължения на и.ф. главен прокурор, без по никакъв начин да бъдат обсъдени сроковете, поставени с ЗИД на ЗСВ от 21.01.2025 г. Видно е, че заместник председателят приема сигналите, подадени срещу и.ф. главния прокурор, като подадени именно срещу изпълняващ функциите главен прокурор и ги администрира без колебание, като ги насочва към ad hoc прокурора!? (справка, онлайн страницата на ВКС)

Изрично следва да се отбележи, че становището на НК на ВКС, част от което е отразено в информационната бележка, публикувана на официалната интернет-страница на ВКС, не поражда правни последици по отношение на валиден административен акт - решението на Прокурорската колегия на ВСС. Процесуално легитимиран да обсъжда и да поиска отмяна на този административен акт е единствено състав на Върховния административен съд.

Всичко това отново затвърждава тезата, че с действията си ръководството на ВКС, в разрез с конституционно определената компетентност на съда, преследва единствено и само политически цели и задълбочаване на създадената ситуация на нестабилност в съдебната власт, която от своя страна е продиктувана от определени политически кръгове и техни отделни представители в самата съдебна система.

За съжаление единствените потърпевши от тези действия ще са страните по тези две наказателни дела, по които е поискано възобновяване, но то не е допуснато за разглеждане. С това се ощетяват правата на гражданите за бързо и справедливо разследване на наказателните дела, по които те или техни близки са в качеството на пострадали лица.

Следва да се отбележи, че подобни действия, освен всичко друго, са и в разрез с установената институционална етика. Дори само фактът, че информационната бележка, съдържаща тенденциозни внушения, се разпространява докато и.ф. главен прокурор участва в Консултативния форум на главните прокурори, който се провежда за 19-и път в гр. Хага, Нидерландия, както и непосредствено преди повторното домакинство на България на Балканския форум на главните прокурори от Югоизточна Европа, недвусмислено сочи, че в случая се прави жалък опит за дискредитиране на българската прокуратура в международен план. Впрочем, това странно съвпада и с гласуването на един български политик срещу националния ни интерес в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа по отношение отпадането на постмониторинговия механизъм за България.

Въпреки противодействието на ръководството на ВКС, уверяваме българските граждани, че ПРБ и занапред ще продължи да отстоява обществения интерес, като ще бъде и уважаван и достоен партньор в международен план.

Подчертаваме изрично респекта и уважението си към българския съд и всички достойни български съдии, които също, както и прокуратурата, са обект на засилен и нездрав политически интерес".

