Наказателната колегия на ВКС е отказала образуването на производства по депозирани искания от и.ф. главен прокурор за възобновяване на наказателни дела.

Според колегията правомощията му се прекратяват след изтичане на шестмесечния срок от влизане в сила на разпоредбата, с която е определен за временно изпълняващ длъжността, поради което исканията за възобновяване на наказателно дело, подадено от и.ф. главен прокурор след 21 юли, не съставляват валидно сезиране.

Прокурорската колегия на ВСС няма да назначава нов и.ф. главен прокурор

Така, с две разпореждания от 2 октомври – едно на зам.-председателя на Върховния касационен съд (ВКС) и ръководител на Наказателната колегия, както и едно на председателя на Второ наказателно отделение, се отказва образуването на производства по депозирани искания от Сарафов.

От ВКС припомнят, че в закона е предвидено, че „при предсрочно прекратяване или изтичане на мандата на главния прокурор, председателя на Върховния касационен съд или председателя на Върховния административен съд, се определя временно изпълняващ съответните функции, при спазване на следното условие: едно и също лице няма право да изпълнява съответните функции за срок, по-дълъг от 6 месеца, без значение дали е имало прекъсвания в изпълнението на функциите“.

ВСС прекрати процедурата за избор на нов главен прокурор

В мотивите се подчертава, че шестте месеца от влизането в сила на разпоредбата, са изтекли на 21 юли. Общото събрание на Наказателната колегия на ВКС е взело решение на 18 септември, според което правомощията на и. ф. главен прокурор се прекратяват след изтичане на шестмесечния срок. „В този смисъл не може да се приеме наличие на активна легитимация на и.ф. главен прокурор да подаде искане за възобновяване. В случая лицето, подало такова, не може да осъществява това правомощие съобразно посочената законодателна промяна по чл. 173, ал. 15 от ЗСВ“, се обобщава в мотивите.

