Председателят на Конституционния съд Павлина Панова даде 14 дни на състава на Апелативен съд – Варна, за да поправи искането си, свързано със спорния въпрос дали след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор и съответно може да иска възобновяване на дела.

КС уточнява, че все още не е образувано конституционно дело, тъй като искането на Апелативния съд – Варна не отговаря на законовите изисквания.

Апелативният съд във Варна е поискал от Конституционния съд да изясни дали новата разпоредба в Закона за съдебната власт, която е в сила от 21 януари 2025 г., е в съответствие с Конституцията. Съдът иска и тълкуване дали този текст се отнася само за бъдещи случаи, или важи и за хора, които вече са били назначени за временно изпълняващи длъжността главен прокурор преди влизането му в сила.

В разпореждането си Павлина Панова посочва, че при проверката за редовност е установено, че искането не отговаря на стандартите за мотивираност, предвидени в Закона за Конституционния съд и в Правилника за организацията на дейността на КС. По-конкретно е отчетено, че съдебният състав не е изложил аргументи за установено противоречие между приложимия по делото закон и Конституцията, а е формулирал „съмнение“, което не е достатъчно основание за сезиране на съда.

Ако в указания 14-дневен срок нередовностите бъдат отстранени, ще бъде образувано конституционно дело. В противен случай, съгласно правилника, председателят на КС ще насрочи заседание, на което съдът ще реши дали искането да бъде върнато.