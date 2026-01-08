Снимка: БТА
Това стана ясно, след като Апелативният съд във Варна поиска тълкуване на спорен текст от Закона за съдебната власт
Председателят на Конституционния съд Павлина Панова даде 14 дни на състава на Апелативен съд – Варна, за да поправи искането си, свързано със спорния въпрос дали след 21 юли 2025 г. Борислав Сарафов изпълнява функциите на главен прокурор и съответно може да иска възобновяване на дела.
КС уточнява, че все още не е образувано конституционно дело, тъй като искането на Апелативния съд – Варна не отговаря на законовите изисквания.
Апелативният съд във Варна е поискал от Конституционния съд да изясни дали новата разпоредба в Закона за съдебната власт, която е в сила от 21 януари 2025 г., е в съответствие с Конституцията. Съдът иска и тълкуване дали този текст се отнася само за бъдещи случаи, или важи и за хора, които вече са били назначени за временно изпълняващи длъжността главен прокурор преди влизането му в сила.
В разпореждането си Павлина Панова посочва, че при проверката за редовност е установено, че искането не отговаря на стандартите за мотивираност, предвидени в Закона за Конституционния съд и в Правилника за организацията на дейността на КС. По-конкретно е отчетено, че съдебният състав не е изложил аргументи за установено противоречие между приложимия по делото закон и Конституцията, а е формулирал „съмнение“, което не е достатъчно основание за сезиране на съда.
Ако в указания 14-дневен срок нередовностите бъдат отстранени, ще бъде образувано конституционно дело. В противен случай, съгласно правилника, председателят на КС ще насрочи заседание, на което съдът ще реши дали искането да бъде върнато.
