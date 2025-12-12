Антон Урумов от Софийския градски съд е новият съдия, който ще изпълнява функциите на прокурор, разследващ главния прокурор или заместниците му. На случайното разпределение измежду 11-те съдии, съгласили се да бъдат ad hoc прокурор, беше поискал да присъства и изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов, но впоследствие не дойде.

Одобриха списъкa със съдии, oт които ще бъде избран разследващ главния прокурор

Досега специален прокурор беше Даниела Талева, но нейният двугодишен мандат изтече. През това време тя е разгледала над 30 преписки по получени сигнали, като са били образувани само две наказателни производства, които впоследствие са били прекратени.

"Според информацията, дадена от съдия Талева в писмен вид, има неприключила прокурорска преписка № 8 от 2025 година, по която тя е разпоредила допълнителна проверка", заяви зам.-председателят на ВКС Лада Паунова в отговор на въпрос има ли неприключили преписки или дела от госпожа Талева?

Паунова допълни, че "докато не бъде избран за изпълняващ функциите прокурор и не бъде назначен като прокурор във Върховна прокуратура съдия Урумов може да приключи делата си и съответно да изготви съдебни актове по тях. "Ако не успее да ги приключи, ще бъдат преразпределени", уточни зам.-председателят на ВКС.