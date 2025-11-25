12 съдии от Софийския апелативен съд, Софийския градски съд и Окръжния съд във Варна са дали съгласие да бъдат включени списъка, от който ще бъде избран следващият прокурор, разследващ главния прокурор.

На 20 ноември Общото събрание на Наказателната колегия на Върховния касационен съд е одобрило списъка, съобщиха от ВКС.

Става дума за действащи магистрати на длъжност съдия във Върховния касационен съд от Наказателната колегия или с ранг на съдия във ВКС от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища.

Преди 2 г. при старта на механизма желаещите съдии да разследват главния прокурор бяха 21. Сред тях имаше и магистрати от Върховния касационен съд за разлика от настоящия списък от съдии.

По закон за ad hoc прокурори могат да бъдат действащи съдии от Наказателната колегия на ВКС или съдии с ранг "съдия във ВКС" от наказателните отделения на апелативните и окръжните съдилища, които последните седем години преди включването им в списъка са работили като наказателни съдии.

Участието на съдиите в процедурата е след тяхно изрично съгласие. Мандатът на първия съдия, който разследва главния прокурор и неговите заместници, Даниела Талева изтича през декември. Ако към дата 7 декември т.г. има висящи производства, на случаен принцип ще се избере кой от 12-имата съдии ще бъде назначен за нов специален прокурор.



За първи път списък със съдии е одобрен на 20 юни 2023 г. На принципа на случайния подбор на включената в този списък съдия Даниела Талева е разпределена първата преписка, образувана по новия ред в НПК за разследване на престъпления, извършени от главния прокурор или от негов заместник.