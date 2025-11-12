Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Даниела Талева от длъжността прокурор, разследващ главния прокурор. Това се случи на заседанието на съдебните кадровици, единодушно и без дебат - със 7 гласа "за".

Засега не е уточнено от коя дата ще бъде освободена Талева като ad hoc прокурор. Двугодишният срок за изпълнение на функциите ѝ изтича в началото на декември.

ВСС сменя прокурора, разследващ обвинител номер едно

Талева е първият съдия, назначен на тази длъжност след въвеждането на специалния механизъм за разследване на главния прокурор. Тя зае поста на 7 декември 2023 г. с мандат от 2 години, мотивираха се кадровиците.

След като бъде освободена от ВСС, тя ще се върне на старото си работно място - съдия в Софийския градски съд. На нейно място ще бъде избран друг магистрат на случаен принцип.