Снимка: БТА
-
Ученици от Стара Загора върнаха намерени на улицата 5000 лева
-
Спортни новини (12.11.2025 - обедна)
-
Синдикатите: Държавните служители искат да бъдат като всички останали работници
-
НСО излезе с официална позиция за клипа с опасно шофиране
-
Собственици на електромобили: Само 12 хил. от 850 хил. коли в София са електрически
-
„Числата на седмицата”: Къде и какво произвеждаме най-много у нас
-
Какви са привилегиите на пътя на колите със специален режим на движение
Двугодишният ѝ мандат изтича в началото на декември
Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет освободи Даниела Талева от длъжността прокурор, разследващ главния прокурор. Това се случи на заседанието на съдебните кадровици, единодушно и без дебат - със 7 гласа "за".
Засега не е уточнено от коя дата ще бъде освободена Талева като ad hoc прокурор. Двугодишният срок за изпълнение на функциите ѝ изтича в началото на декември.
ВСС сменя прокурора, разследващ обвинител номер едно
Талева е първият съдия, назначен на тази длъжност след въвеждането на специалния механизъм за разследване на главния прокурор. Тя зае поста на 7 декември 2023 г. с мандат от 2 години, мотивираха се кадровиците.
След като бъде освободена от ВСС, тя ще се върне на старото си работно място - съдия в Софийския градски съд. На нейно място ще бъде избран друг магистрат на случаен принцип.
Последвайте ни