Прокурорската колегия на ВСС е отказала да освободи Борислав Сарафов като и.ф. главен прокурор. Това заяви зам.-министърът на правосъдието Таня Радуловска след края на заседанието на кадровиците.

Преди него тя коментира, че Прокурорската колегия на ВСС трябва да се съобрази с решението на Конституционния съд от вчера и да освободи Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. По думите ѝ върховните магистрати са се произнесли ясно, че временно ръководещите държавното обвинение, както и председателите на ВКС и ВАС, не могат да останат на тези постове безкрайно.

„Не само, че има основание да се повдигне отново въпросът за нов и.ф. главен прокурор, но се надявам, че най-накрая и Прокурорската колегия ще разбере как цялата юридическа общност тълкува закона и Борислав Сарафов ще освободи кабинета си, за да може да бъде избран нов и.ф., който да изпълнява всички правомощия на главния прокурор”, заяви Радуловска.

„Ако те не разчетат решението на КС по същия начин, по който го разчитат всички останали, ще се наложи отново ние да направим искане”, каза тя.

Повторното искане на правосъдния министър за отстраняване на Сарафов е постъпило в Прокурорската колегия

Зам.-министърът допълни, че въпреки че решението е прието единодушно, мнозинството от КС е преценило, че е достатъчно да каже, че законът не противоречи на Конституцията.