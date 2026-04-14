Министерството на труда и социалната политика предлага промяна в наредба, с която да се прекрати забавянето на пенсиите при съвпадение с почивни дни. Промените са подготвени съвместно с Националния осигурителен институт по указания на служебният министър Хасан Адемов.

Идеята е изплащането да се извършва по-бързо, така че пенсионерите да не чакат допълнително, когато датите за получаване се падат в неработни дни.

Кога започва изплащането на пенсиите за април и великденските добавки

В момента пенсиите се изплащат между 7-о и 20-о число, но ако тези дати съвпаднат с почивни дни, плащанията се изместват за следващия работен ден, което води до забавяне. Това често създава затруднения за възрастните хора, за които пенсията е основен доход.

С предложените промени, когато датата се пада в почивен ден, изплащането ще се извършва в предходния работен ден. Така ще се гарантира, че средствата ще достигат до пенсионерите навреме.

От МТСП подчертават, че мярката няма да изисква допълнителни средства, но ще осигури по-голяма сигурност и предвидимост за хората.

Проектът вече е публикуван за обществено обсъждане, след което ще бъде разгледан от Надзорния съвет на НОИ и внесен за окончателно одобрение в Министерския съвет.

