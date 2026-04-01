Изплащането на пенсиите за този месец чрез пощенските станции ще започне на 7-и и ще продължи до 20-и април. Пенсионерите, които получават средствата си по банков път, ще получат преводите по сметките си също на 7 април.

Заедно с априлските пенсии, Националният осигурителен институт ще изплати и великденските добавки, одобрени с решение на Министерския съвет.

Допълнителни 50 евро ще получат пенсионерите, чиято пенсия или общият размер на пенсиите, добавките и компенсациите е до 390,63 евро включително – колкото е линията на бедност за 2026 г. Пенсионерите с доходи от 390,64 евро до 620,20 евро включително, което съответства на размера на минималната работна заплата, ще получат по 20 евро.

На 2 април ще бъдат изплатени и обезщетенията за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст, както и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за месец март.

Обезщетенията за безработица ще бъдат преведени на 15 април.

