От 1 април 2026 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще започне служебното преизчисляване на пенсиите на над 355 000 пенсионери, които са продължили да работят и да се осигуряват след пенсионирането си. Мярката цели автоматично актуализиране на пенсиите, без да е необходимо да се подават отделни заявления.

Преизчисляването обхваща всички видове трудови пенсии - за осигурителен стаж и възраст, за инвалидност поради общо заболяване, както и за инвалидност вследствие на трудова злополука или професионална болест. Условието за служебно преизчисляване е пенсионерът да е натрупал осигурителен стаж през 2025 г., независимо от неговата продължителност, и да не е подал самостоятелно заявление за актуализация на пенсията си до 1 април 2026 г. с осигурителен доход и стаж, придобити след пенсионирането.

Как се преизчисляват пенсиите на работещите пенсионери

Данните за преизчисляването се предоставят от работодателите за наетите пенсионери, а за самоосигуряващите се лица се използват отчетените осигурителни вноски до 31 декември на предходната календарна година. По този начин се гарантира, че пенсиите ще бъдат актуализирани на базата на реално придобития осигурителен доход.

Мярката се прилага ежегодно и е в сила от 2021 г. Миналата година по този ред бяха актуализирани около 363 000 пенсии, като средното увеличение достигна около 11 лв. Общият разход за бюджета за преизчислените пенсии през 2025 г. възлезе на приблизително 45 млн. лв., посочиха от НОИ.

Освен това, приходите по консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване за януари 2026 г. достигат 625,0 млн. евро, което представлява ръст от 61,7 млн. евро или 11,0% спрямо същия месец на предходната година. Това отразява устойчивото нарастване на постъпленията от осигурителни вноски и допълнително укрепва финансовата база за изплащане и актуализиране на пенсиите.

