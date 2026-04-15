Националният център по трансфузионна хематология организира традиционната си кампания за доброволно кръводаряване „Дари кръв – подари живот“ по повод великденските празници. Инициативата се провежда с подкрепата на Министерството на здравеопазването.

Днес в Богословския факултет на Софийския университет, на адрес площад „Св. Неделя“ №19, мобилни екипи очакват всички желаещи да се включат в кампанията. Кръводарителите се приемат в аула „Патриарх Неофит Български“ в часовия диапазон от 9:00 до 13:00 ч.

„Това не си го правил“: Кръводарителска акция събра абитуриенти в Бургас

Възможност за кръводаряване и на 19 април

На 19 април инициативата продължава в храм „Рождество Христово“ в столичния ж.к. „Младост“ 3, на ул. „Филип Аврамов“ №7. И там мобилният екип ще работи от 9:00 до 13:00 ч., като всички желаещи могат да дарят кръв в подкрепа на нуждаещите се пациенти.

От Министерството на здравеопазването подчертават, че инициативата дава възможност на гражданите да изразят съпричастност и човеколюбие чрез доброволно кръводаряване в дните на най-светлите християнски празници.

Редактор: Цветина Петкова