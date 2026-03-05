Кръводарителска кампания под мотото „Това не си го правил“ стартира в Бургас и събра десетки млади хора, сред които и абитуриенти от местни училища. Инициативата е насочена към насърчаване на доброволното кръводаряване и привличане на повече младежи към каузата за спасяване на човешки животи.

Акцията започна в отделението по трансфузионна хематология, където по думите на началника д-р Людмила Желязкова миналата година са регистрирани почти 10 000 кръводарители. „Тази година започна доста оптимистично. Категорично ще надхвърлим тази цифра, стараем се да го постигнем“, заяви тя. Само през януари са отчетени над 1000 кръводарители, а през февруари - около 900, като тенденцията остава положителна.

Тервел Пулев подкрепи кампанията на ВМА „Бъди един от нас: Дари кръв – спаси живот!“ (ВИДЕО)

Според специалистите тематичните и изнесени кампании - в училища, институции, сред полицаи, лекари и други професионални групи - дават по-добър резултат. „Когато ходим по места, много по-голям брой жени даряват кръв. Така достигаме по-близо до хората и събираме повече кръв“, посочи д-р Желязкова. Тя подчерта, че събраната кръв се използва изцяло за лечение на пациенти в най-голямата болница в Югоизточна България, а търсенето остава постоянно.

Сред участниците в инициативата са ученици от Техникума по строителство и архитектура в Бургас, като предстои да се включат и младежи от механотехникума. Един от абитуриентите - 18-годишният Иван - сподели, че за него това е първо участие в подобна кампания. „Когато разбрах, че мога да помогна и не ми коства нищо, веднага се съгласих. За човека, който получава кръвта, това може да значи всичко“, каза той. Младият доброволец добави, че макар да изпитва леко притеснение, се чувства горд и удовлетворен, че може да бъде полезен.

Организаторите очакват инициативата да привлече още участници през следващите дни, като се планират и нови тематични акции. Кампанията показва нарастващия интерес към кръводаряването в Бургас през последните години и утвърждава добрия пример сред младите хора.

Репортер: Елена Танева

Редактор: Цветина Петкова