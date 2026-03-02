Снимка: ВМА
Кръводаряването отнема малко време, но може да даде шанс за цял живот
Сила, дисциплина и отговорност – това са качества, които изграждат шампионите в бокса. Именно от ринга – мястото, където се кове волята на победителите, Тервел Пулев отправи своя специален видеоапел в подкрепа на кампанията на Военномедицинска академия за насърчаване на безвъзмездното кръводаряване - „Бъди един от нас. Стани дарител. Спаси живот.“
Всеки ден в болницата медици се борят за пациенти, които се нуждаят от кръв при тежки операции, травми, спешни състояния. И понякога се оказва, че най-голямата сила не е в юмруците, а в сърцето.
Спешна акция по кръводаряване за млада майка в тежко състояние в Добрич
Кръводаряването отнема малко време, но може да даде шанс за цял живот. Това е акт на дисциплина и отговорност към обществото – същите принципи, които изграждат шампионите.
За желаещите да дарят кръв центърът на ВМА работи всеки ден, от 08:00 до 16:00 часа.Редактор: Дарина Методиева
