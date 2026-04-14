Момче на 16 години е настанено за лечение в болница в Стара Загора, след като му е бил нанесен побой в двора на детска градина в павелбанското село Габарево. От Областната дирекция на МВР в Стара Загора съобщиха, че няма опасност за живота на пострадалия, предаде кореспондент на БТА в Казанлък Ралица Стефанова.

Сигналът за инцидента е подаден снощи в Районното управление в Казанлък от майката на момчето. На мястото веднага е бил изпратен полицейски екип за изясняване на обстоятелствата.

По данни на потърпевшия, деянието е извършено от 48-годишен мъж и двамата му синове – на 25 и 27 години. Полицията е установила бащата, но той не е бил задържан заради здравословното си състояние. Двамата му синове все още не са установени.

След инцидента младежът е бил прегледан в болницата в Казанлък, откъдето е изпратен за допълнителни изследвания и лечение в болнично заведение в Стара Загора.

В Районното полицейско управление в Казанлък е образувано досъдебно производство. Случаят е под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

Редактор: Мария Барабашка