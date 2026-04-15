Безплатен ток за пране, готвене и зареждане на електрическия автомобил ще получат хиляди домакинства и фирми във Великобритания през задаващите се топли уикенди. Това ще се случи по нова програма за ефективно използване на енергия от възобновяеми източници и идва на фона на рекордно поскъпване на горивата и задаващо се увеличение на битовите сметки за ток и газ от юли.

Не всички домакинства обаче ще могат да се възползват, а само тези, които имат т.нар. умни електромери, измерващи в реално време консумацията на електроенергия. Вече около 60% от абонатите на енергийната система на Великобритания притежават такива устройства. Това, което ще трябва да направят, е да се регистрират при своя енергиен доставчик, че искат да участват в програмата.



Конкуренцията между енергийните компании на Острова е ожесточена. Има избор между 17 и 23 доставчика, така че всеки ще може да направи собствена преценка как най-добре да разпредели тези безплатни киловатчаса електроенергия. Те ще се предоставят в моменти на свръхпроизводство от възобновяеми източници - вода, вятър и слънце, за да не се стига до изключване на мощности, каквото напоследък често се случва.

Миналата година беше рекордна по производство на зелена енергия във Великобритания - около 44% от електроенергията през лятото е била именно от такива източници. Целта на властите е да използват този ресурс максимално, за да се намали производството на ток от газ.

Една от компаниите вече обяви, че ще насърчава потребителите да намалят използването на електроенергия в пиковите часове - между 16 и 19 ч. в делнични дни. Ако успеят да го направят с 50%, ще бъдат възнаградени с 16 часа безплатен ток в неделя. Първата такава неделя ще бъде още тази седмица, като се очаква инициативата да продължи и през следващите уикенди заради благоприятната прогноза за времето.



Още преди десет дни температурите достигнаха 26 градуса, което допринася за по-високо производство на енергия от възобновяеми източници. Великобритания се стреми не само да използва максимално тази енергия, но и да проведе експеримент, който може да послужи като пример за останалите европейски държави.

Проблемът със свръхпроизводството през летните месеци често води до загуби и изплащане на компенсации. Само през миналата година Великобритания е платила около 1,5 милиарда паунда на компании за зелена енергия, тъй като не е успяла да използва произведеното количество ток навреме. Причината е, че съхранението на такава енергия все още е трудно - липсват достатъчно мощности с батерии и ефективни междусистемни връзки.

