Пожар изпепели четири автомобила в междублоково пространство в Русе. Около 15 часа, живеещи в съседните кооперации чули гърмежи, след което видели огромните пламъци и позвънили на спешния телефон.

На мястото са изпратени два пожарни автомобила и помощна техника. Огънят бе овладян бързо, няма пострадали хора.

Четирите автомобила са напълно унищожени, огънят е нанесъл щети по фасадата и прозорците на един жилищен блок. Хората от района подозират умишлен палеж, но причините за пожара предстои да се разследват.