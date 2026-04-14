Военнослужещи и военна техника от състава на френската армия ще преминат по републиканската пътна инфраструктура на 15 април. Те са от състава на Многонационалната бойна група в Румъния, където се завръщат, след участие в съвместна подготовка с Многонационалната бойна група в България, съобщиха от Министерството на отбраната.

Транспортирането на военнослужещи, военна техника, въоръжение и материални ресурси ще се извърши от учебен полигон „Ново село“ към Румъния, като автоколоните ще бъдат ескортирани от екипи на Служба „Военна полиция“.

Във вторник и сряда личен състав и военна техника от въоръжените сили на САЩ ще бъдат транспортирани по републиканската пътна инфраструктура. Автоколоната ще премине от Република Гърция до Федерална република Германия. На територията на нашата страна тя ще бъде ескортирана от екипи на Служба „Военна полиция“.

В следващите дни по железопътната инфраструктура от Гърция към Румъния ще бъде извършено и транспортиране на материални ресурси на въоръжените сили на Кралство Швеция.

