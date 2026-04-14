Специализиран екип от състава на Военноморските сили транспортира до Военноморска база - Бургас дрон, който се появил на брега на южния плаж в Несебър на 14 април.

Снимка: МО

Военнослужещите установили, че безпилотния летателен апарат не съдържа взривоопасни елементи и не представлява опасност.

Групата за разузнаване, обозначаване, извличане, транспортиране и унищожаване на невзривени боеприпаси от Военноморската база беше активирана по заповед на заместник-командира на ВМС.

Това не е първият подобен случай за тази седмица. В понеделник на плаж в Синеморец изплува друга машина, но натоварена с четири снаряда.

