Китайският президент Си Дзинпин се срещна с руския външен министър Сергей Лавров в Пекин. Това се случи в рамките на визита, насочена към задълбочаване на стратегическото партньорство между двете държави. Срещата се е провела в Голямата зала на народа и е част от двудневното посещение на Лавров в Китай.

Основен акцент в разговорите са били войната в Украйна и ескалацията в Близкия изток, както и ролята на Москва и Пекин в глобалната сигурност. По-рано руският външен министър проведе разговори с китайския си колега Ван И, след които отправи критики към опитите за „сдържане“ на Русия и Китай. Според него се правят усилия за отслабване на регионалното сътрудничество чрез създаване на по-малки съюзи, насочени срещу двете страни.

Посещението на Лавров съвпада с активна дипломатическа седмица за Китай. В Пекин пристигнаха редица световни лидери, сред които испанският премиер Педро Санчес, престолонаследникът на Абу Даби Мохамед бин Зайед ал Нахян и виетнамският лидер То Лам. Срещите са част от усилията на Пекин да засили международните си позиции на фона на глобалните конфликти и икономическите последици от тях.

Контекстът на разговорите подчертава нарастващото значение на партньорството между Русия и Китай, които все по-често координират позициите си по ключови международни въпроси.

Редактор: Цветина Петкова