Според журналиста от Китайската медийна група Тодор Радев Пекин има основания да се притеснява от случващото се в Близкия Изток. Китай внася петрол както от Иран, така и от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. Затова и дестабилизацията, която евентуалното падане на режима може да предизвика, ще се отрази и на Китай, обясни Радев в "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Той каза още, че заради предприетите действия от правителството Китай не усеща повишаващата се инфлация, но цените на горивата след началото на конфликта са се повишили с над 1 евро.

Пред престолонаследника на Абу Даби китайският лидер Си Дзинпин е представил предложения в 4 точки за поддържане на мира и стабилността в Близкия изток. Това цели последователно геополитическо позициониране на Китай към държавите от глобалния Юг, арабските държави и всички останали, които са несъгласни с политиката за сигурност на САЩ. Радев обясни още, че стилът на дипломация на Пекин е да действа тихо, изграждайки репутация на партньор, който не санкционира, зачита суверенитета и не се меси във вътрешните работи на страните. Според него Китай се позиционира като разумната суперсила, която залага на дипломацията и правото.

Нещото, от което Китай най-много се пази е да бъде въвлечен във военен конфликт, пък било то и косвен със Съединените щати, каза още журналиста

Целият разговор вижте във видеото

Редактор: Кирил Нинов