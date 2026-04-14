Позитивни са данните на пазарите на петрола тази сутрин. Това каза в предаването „Твоят ден” финансовият анализатор Бисер Варчев. По думите му този факт е благодарение на примирието в Близкия изток, което на практика продължава, както и на появилия се слух, че ще има нови преговори. По тези причини към момента цената на петрола леко спада, въпреки че не могат да се правят никакви прогнози, обясни експертът.

Варчев каза, че в момента в корабите „на вода” само около Китай има 38 млн. барела петрол, което означава, че криза с недостиг скоро няма да има, защото има много петрол. Според него апокалиптичен сценарий е възможен, ако се възобновят ракетните атаки между Иран и съседни страни или Израел – Иран, тогава всички индекси и акции ще се сринат.

„Ако теоретично войната продължи три месеца или повече ще влезем в рецесия, стагнация и криза, много по-голяма от тези, които имахме по време на Ковид и през 2008 година”, обясни експертът.

Според Бисер Варчев в момента ситуацията е оптимистична след прекратяването на огъня и всичко се търгува в нормалното си русло, макар и предпазливо.

Редактор: Петър Иванов