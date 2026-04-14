Над 370 тона храни не са допуснати в страната през външните граници на Европейския съюз в периода от началото на март до 5 април т.г. Инспекторите от Българската агенция по безопасност на храните са спрели общо 51 пратки след извършен ветеринарен и фитосанитарен контрол. По-голямата част от несъответстващите стоки са регистрирани на ГКПП „Капитан Андреево”.

Най-голям дял сред спрените стоки заемат доматите – над 110 тона. Поради установено наднормено съдържание на остатъчни вещества от пестициди в страната не са влезли още 58 тона мандарини и 52 тона сладък пипер. Същото нарушение е констатирано и при доставки от нар, ориз и лозови листа. Пратки със сушени смокини и лешници са отхвърлени заради наличие на различни видове токсини.

При част от пратките контролните органи са установили непълна документация или липса на достатъчно данни за идентификация. По тези причини не са допуснати слънчоглед за посев, рози с почва, зеленчуци, цитруси, фиданки и дървен опаковъчен материал. Спрени са и продукти от животински произход, сред които пратки с колаген, яйца и екстракт от говежди кости.

За всички отхвърлени пратки са генерирани 38 уведомления в системата на ЕС за бързо оповестяване при рискове с храни и фуражи (RASFF).

От БАБХ подчертават, че засиленият контрол на осемте одобрени гранични контролни пункта е постоянен. Целта на проверките е да се гарантира защитата на потребителите и да не се допускат потенциално опасни храни и фуражи на територията на Европейския съюз.

Редактор: Мария Барабашка