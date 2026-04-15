По-голямата част от активните вещества за лекарствата в Европа идват от Азия и това представлява проблем на фона на войната в Близкия изток и проблемите с корабоплаването през Ормузкия проток. Това сочи анализ на устойчивостта на здравноосигурителната система в България, направен от Експертният клуб за икономика и политика. Според данните негативен ефект за Европа може да имат политиките на Тръмп за намаляване на цените и "дърпане" на производства в САЩ, където няма регулация на цените за лекарствата. Така е възможно компаниите да предпочитат американския пред европейския пазар. Темата коментират здравният икономист Аркади Шарков и деканът на факултета по фармация към МУ - Плевен проф. Христина Лебанова в ефира на "Твоят ден" по NOVA NEWS.

Шарков каза, че Европа вече има опит с такива кризи, например по времето на COVID-19. Около 45% от активните вещества за лекарствата се произвеждат в Китай, а около 25% в Индия, което прави страната ни зависима, допълни той. По отношение на Ормузкия проток – по-голямата част от доставките от Индия минават от там, следователно има забавяне на доставките на активни вещества, тъй като транспортът трябва да заобикаля през нос Добра надежда, допълни експертът. Той обаче подчерта, че към момента няма причина за тревога по отношение на антибиотиците, тъй като в Европа има достатъчно, а има и стратегически резерви.

Шарков каза, че тревожното е, че цените са скочили в световен мащаб, но Европа това все още не се случва, заради политиките на Европейския съюз.

Лебанова обясни, че цените на лекарствата у нас са строго регулирани. „Когато говорим за лекарства в ЕС не трябва да забравяме, че става въпрос за достъп до общ пазар. Т.е. ние не сравняваме България със САЩ, а с целия пазар на ЕС. Мисля, че ще се намери механизъм за защита на пациентите”, каза още тя. Професорът подчерта, че част от лекарствата са със съставки, за които има алтернативи.

Шарков също посочи, че ЕС си върши добре работата, но е необходимо да се преосмисли политиката по ценообразуване, за да се задържи производството на континента. Той беше категоричен, че не се очаква недостиг на лекарства.

