Критичните проблеми с липсата на жизненоважни лекарства могат да бъдат решени до месеци, прогнозират експерти. Очаква се нов закон да намали зависимостта на Европа от производители от трети страни – най-вече от Азия. Системната липса на инсулин е само част от критичните проблеми с недостига на лекарства в цяла Европа, сочат последни проучвания.

„Продължава системната липса на терапии за психични заболявания, на онкологични лекарства, например, и това са наистина критични области“, заяви пред NOVA Каспър Ърнст, изпълнителен директор на Европейската асоциация на фармацевтичните дистрибутори.

В продължение на години като основен фактор за изчезването на медикаменти се сочи паралелната търговия или повторният им износ с цел печалба. Дори и след въвеждането на законови рестрикции обаче, някои лекарства все още липсват системно.

„Ако погледнем последния доклад на агенциите по лекарствата в цяла Европа, ще видим, че от 46 000 случая на недостиг през 2023 година, едва 11 са приписани от властите на паралелния износ“, заяви Каспър Ърнст.

Основен фактор в 51% от случаите обаче се оказва недостигът на суровини, отчитат европейските дистрибутори.

„В Европа може да имаме пет или шест производители, които доставят даден продукт във всяка страна. Но когато властите направят проучване, се оказва, че активните съставки при всички тях всъщност идват от един и същ производител“, поясни Каспър Ърнст.

„В Закона за критичните лекарства има фокус върху това да изберем конкретни продукти или активни съставки, които са важни за Европа, и те да се произвеждат тук“, добави Каспър Ърнст.

Целта е да се постави фокус и върху превенцията, обясняват от бранша.

„Имаме около 180 000 местни аптеки в цяла Европа. Ако им позволим да предоставят услуги за пациентите и да им заплащаме – това може да бъде наистина трансформиращо“, каза още Каспър Ърнст.

В момента повечето аптеки основно продават, но нямат особени правомощия.

„В много държави членки фармацевтите в аптеките поставят ваксини. Ако имате бактериална инфекция, за която не е нужно да ходите на лекар, фармацевтите могат да ви изпишат антибактериален препарат. Това намалява броя на хоспитализациите, както и броя на необходимите лекарства“, обясни Каспър Ърнст.