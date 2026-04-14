Бюджетът за здраве работи в условията на нарастващ дефицит и с риск за устойчивостта на здравноосигурителната система.



Експертен доклад на Health Metrics показва, че разходите за здравеопазване нарастват по-бързо от приходите, а населението застарява - близо 50% от работната сила вече е над 45 години, като така допълнително се ограничават приходите от здравноосигурителни вноски.

Това се отразява пряко върху домакинствата, за които средните разходи за здравеопазване са нараснали с около 60% за последните пет години.

БЛС настоява за спешно увеличение на цените на медицинските дейности



Здравният икономист Аркади Шарков коментира, че дефицитът в НЗОК е много голям.

Основните проблеми, пред които е изправена НЗОК, е нарастващият демографски натиск, ограничената приходна база – 11-12% от населението не са здравно осигурени, разходите за здравеопазване са увеличават ежегодно и нарастват по-бързо от приходите, но не се предприемат адекватни мерки за решаването на този проблем. По думите на Екатерина Иларионова, представител на Health Metrics, се отчита бурно нарастване на средствата за болнична помощ, вместо за превенция.

Делът на доплащане от страна на гражданите е повече от двоен в сравнение с доплащането в другите държави в ЕС, посочи Аркади Шарков от Health Metrics. България е на първо място в ЕС по доплащане от страна на домакинствата. Близо 77% от доплащанията от страна на българските пациенти са за лекарства, като в тях се включват и частично реимбурсираните от здравната каса, допълни той.

За периода 2022 г. – 2025 г. отстъпките към НЗОК, осигурени от фармацевтичните компании, са нараснали с близо 115%, каза още Шарков и припомни, че често фармацевтичните компании се колебаят дали да оставят определен лекарствен продукт на българския пазар. Цените на лекарствата в България се определят спрямо строги критерии и в сравнение с цените в 10 държави в ЕС, като за страната ни се избира най-ниската цена, припомни Шарков.

През ноември 2025 г. екипът на Health Metrics посочи необходимостта от повишаване на нивото на здравната вноска. По думите на Шарков, ако се повиши нивото на здравната вноска на 10%, постъпленията в бюджета на НЗОК биха достигнали до 7 млрд. евро. За промяна в здравната вноска настояват и от Българския лекарски съюз.