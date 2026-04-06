Националният съвет на Българския лекарски съюз настоява министърът на здравеопазването, в качеството си на посредник между БЛС и НЗОК, да предприеме действия за незабавно подписване на Анекс към Националния рамков договор. Целта е спешна актуализация на цените на всички медицински дейности.

"Системата на здравеопазването е на ръба, поставена е под тежък и задълбочаващ се финансов дефицит. Разходите на лечебните заведения за енергия, медицински консумативи, издръжка и персонал се увеличават главоломно. Само за периода 2021–2025 г. средните разходи са нараснали с 85%, като през 2025 г. ръстът достига близо 18%. Разходите за персонал са се увеличили с 74% – вследствие на повишената минимална работна заплата, ръста на осигурителните прагове и необходимостта от задържане на кадри. В същото време цените на медицинските дейности остават на нивата от 2024 г. – без актуализация през 2025 и 2026 г. Това създава сериозен дисбаланс: всички разходи растат, но финансирането изостава, което води до натрупване на дефицити, напрежение в системата и огромен риск тежестта да бъде прехвърлена върху пациентите", пишат от БЛС.

Цените в здравеопазването у нас изостават спрямо средната инфлация

"Допълнителен парадокс е, че при нарастваща събираемост на публичните приходи – включително вследствие на увеличената минимална работна заплата и осигурителните вноски – средствата, събрани за здраве, не се използват за стабилизиране на системата. В същото време сме свидетели как в редица други сектори държавата предприема извънредни финансови мерки и осигурява целенасочена подкрепа чрез решения на служебния кабинет", казват още от съюза.

"За сферата на здравеопазването непрекъснато се твърди, че средствата са достатъчни, дори се внушава, че са в излишък. Тези твърдения съществуват единствено благодарение на факта, че работещите в системата ежедневно поемат тежестта и компенсират дефицитите със своя труд и здраве. При настоящото поведение на държавата това ще доведе до ръст на доплащанията", пишат още от Лекарския съюз.



