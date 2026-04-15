Две експлозии разтърсиха централната част на иранската столица Техеран, при които са пострадали трима души, съобщава иранската агенция „Фарс“.

По първоначални данни взривовете са причинени от самоделни устройства, които са нанесли материални щети на околните сгради. Според местни медии има предположения, че става дума за устройства, свързани с газ.

Iranian media report a minor explosion in Tehran caused by homemade devices, injuring three people and damaging homes and vehicles, with authorities saying the situation is under control.

Местен командир от Корпуса на гвардейците на Ислямската революция заяви във видеообръщение, че ситуацията е овладяна. Той обвини за атаката „предатели на отечеството“, без да посочва конкретна група. До момента никой не е поел отговорност за инцидента.

Експлозиите идват на фона на крехко примирие, влязло в сила преди около седмица след ескалацията на конфликта между Иран, САЩ и Израел, започнала с въздушни удари на 28 февруари. В хода на военните действия загинаха високопоставени ирански политически и военни представители, а Техеран отговори с ракетни атаки срещу Израел и съюзници на САЩ в региона.

Редактор: Цветина Петкова