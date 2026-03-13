Снимка: iStock
Взривът е избухнал по време на марша за Деня на Кудс в иранската столица
Експлозия по време на митинг в Техеран взе жертва, съобщиха иранските медии. Взривът е избухнал по време на марша в Деня на Кудс в иранската столица, където хиляди участваха в митинги в знак на солидарност с палестинците.
Причината за експлозията на площад „Фердоуси“ не e известна, но инцидентът се случи малко след като Израел предупреди хората да напуснат района, защото планира удар.
The Iranian people that Trump and Netanyahu want to revolt against the Islamic regime, are in the streets of Tehran, Ahvaz, Hamadan and all over Iran, defying the aggressors and celebrating Al-Quds day.— Ali Hassan Mourad (@alihmourad) March 13, 2026
With such people, Iran is victorious! pic.twitter.com/OpzsbTLWMs
Денят на Ал-Кудс (или просто Денят на Кудс) е ежегоден международен празник за изразяване на подкрепа за Палестина и противопоставяне на израелската окупация на палестинските територии. Ал-Кудс е арабското име за Йерусалим.
Provoking Israel— ilana israelov (@izrailov94) March 13, 2026
The Israeli flag is set on fire during the Al-Quds Day (Iranian Jerusalem Day) procession in Iran#Israel #iran #alquds pic.twitter.com/FB65oI8brG
Междувременно атаките на САЩ и Израел в цялата страна продължават вече 14-и ден. Министерството на здравеопазването на Иран съобщи, че до момента най-малко 1 444 души са загинали, а 18 551 са ранени при ударите, започнали на 28 февруари.
На събитието в Техеран присъстваха и президентът на Иран Масуд Пезешкиан, и Али Лариджани - секретар на Висшия национален съвет по сигурността. Той твърди, че Израел хвърля бомби навръх празника от страх, както и че президентът на САЩ Доналд Тръмп не е наясно, че иранците са силен, осъзнат и решителен народ.Редактор: Цветина Петкова
