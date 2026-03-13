Взривът е избухнал по време на марша за Деня на Кудс в иранската столица

Експлозия по време на митинг в Техеран взе жертва, съобщиха иранските медии.  Взривът е избухнал по време на марша в Деня на Кудс в иранската столица, където хиляди участваха в митинги в знак на солидарност с палестинците.

Причината за експлозията на площад „Фердоуси“ не e известна, но инцидентът се случи малко след като Израел предупреди хората да напуснат района, защото планира удар.

Хиляди иранци изпратиха загиналите военни командири и ядрени физици (ВИДЕО+СНИМКИ)

Денят на Ал-Кудс (или просто Денят на Кудс) е ежегоден международен празник за изразяване на подкрепа за Палестина и противопоставяне на израелската окупация на палестинските територии. Ал-Кудс е арабското име за Йерусалим.

Междувременно атаките на САЩ и Израел в цялата страна продължават вече 14-и ден. Министерството на здравеопазването на Иран съобщи, че до момента най-малко 1 444 души са загинали, а 18 551 са ранени при ударите, започнали на 28 февруари.

На събитието в Техеран присъстваха и президентът на Иран Масуд Пезешкиан, и Али Лариджани - секретар на Висшия национален съвет по сигурността. Той твърди, че Израел хвърля бомби навръх празника от страх, както и че президентът на САЩ Доналд Тръмп не е наясно, че иранците са силен, осъзнат и решителен народ.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: БГНЕС/Jerusalem Post

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking