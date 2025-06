Хиляди хора излязоха по улиците на Техеран за погребението на командира на Революционната гвардия и други висши военни и на ядрените физици, убити по време на 12-дневната война с Израел.

Ковчезите с тленните останки на началника на Гвардията ген. Хосейн Салами, ръководителя на програмата ѝ за балистични ракети ген. Амир Али Хаджизаде и други преминаха върху камиони по централния столичен булевард "Азади".

Салами и Хаджизаде бяха убити още в първия ден на войната, 13 юни, когато Израел започна бойни действия за унищожаване на иранската ядрена програма. В хода на израелската операция бяха извършени целенасочени атаки срещу висши военни, учени и ядрени обекти.

