75-годишен мъж открадна автобус от автогарата в Свищов, съобщиха от полицията.

Сигналът е подаден в неделя следобед. Той е за автобус, който се движи опасно по пътя между града и село Царевец.

Превозното средство било спряно за проверка, при която станало ясно, че е противозаконно отнето от автогарата. Зад волана бил 75-годишен мъж от село Козловец. По случая е образувано бързо производство.