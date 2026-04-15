Бележник и тетрадка с изписани имена и отбелязани суми срещу тях, както и 815 евро, са били открити при полицейска акция в Никополско, съобщи кореспондентът на БТА Плевен Елина Кюркчиева.

Специализираната операция е проведена на територията на община Никопол и е срещу нарушения на изборното законодателство. В рамките на действията са извършени претърсвания в търговски обект и частен имот в село Драгаш войвода.

При проверките са намерени бележник и тетрадка, съдържащи списъци с имена на хора и записани срещу тях суми. Освен това са иззети и два хартиени плика с общо 815 евро в различни купюри.

За случая е уведомен дежурен прокурор от Районната прокуратура в Плевен, като е образувано досъдебно производство. Откритите списъци и парични средства са приобщени като веществени доказателства, а разследването продължава под ръководството на разследващ полицай от Районното управление в Никопол.

Мащабна акция срещу изборни нарушения се провежда в Сливенско

Специализирана операция за противодействие на престъпленията срещу политическите права на гражданите е в ход на територията на област Сливен. В нея участват екипи на жандармерията, които действат в Нова Загора, Котел и Твърдица.

В акцията са включени още служители от сектор „Специални тактически действия“, НАП и Регионалната дирекция по горите. Извършват се проверки в различни обекти - търговски помещения, заложни къщи, игрални зали, офиси за бързи кредити, както и на други рискови места.

Полицията извършва разпити на лица, проверки на автомобили и претърсвания на частни адреси с цел установяване на евентуални нарушения, свързани с изборния процес.

От Районното управление в Твърдица работят по три сигнала, а в село Градец се проверяват още два случая, свързани със съмнения за купуване на гласове. В рамките на операцията е разкрита и една кражба.

Съвместно с горските служители се извършват и проверки на пунктове и частни домове за съхранение на дърва за огрев, като се установява произходът им и евентуална връзка с изборни практики.

Трима са задържани при полицейска операция в Шуменско, иззети са близо 15 000 евро и списъци с имена

При специализирана акция в Шуменско са иззети 14 950 евро, списъци с имена и суми срещу тях, тефтер и невалидна лична карта, съобщиха от МВР. Находките са открити на територията на РУ - Каолиново, съобщи кореспондентът на БТА в Шумен Станимир Савов.

По случая са образувани седем досъдебни и четири бързи производства, като трима души са задържани за престъпления срещу политическите права на гражданите.

В рамките на акцията са проверени 17 обекта, свързвани с купуване на гласове, десетки лица от криминалния контингент, заложни къщи, местни лидери и фирми. Извършени са и проверки на 385 автомобила.

В различни райони на областта са образувани още производства - за изборни нарушения, наркотици и други престъпления, като е иззета и незаконна ловна пушка. Установен е и издирвано лице. Общо петима души са задържани, работата по сигнали за купуване на гласове продължава.

Специализирана полицейска операция се провежда в Благоевградско

На територията на област Благоевград е в ход специализирана полицейска операция, съобщиха от ОДМВР. Операцията е по линия на противодействие на конвенционалната престъпност и опазване на обществения ред, както и противодействие на престъпленията, свързани с политическите права на гражданите, предава кореспондентът на БТА в Благоевград Десислава Велкова.

В края на март на територията на областта при специализирана полицейска операция бяха задържани 38 души, съобщи на брифинг след операцията и.д. главен секретар на МВР Георги Кандев. Полицейската операция беше насочена не само срещу престъпления против политическите права на гражданите, а целия спектър на Наказателния кодекс, посочи тогава Кандев.