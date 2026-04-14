Над милион евро, предназначени за купуване на гласове, е иззело МВР до момента при проведените акции. Това съобщи изпълняващият длъжността главен секретар на МВР главен комисар Георги Кандев.

Какви са новите схеми и какъв е профилът на купувачите? Известната досега схема глас срещу дърва за огрев вече е заменена от глас срещу социална услуга.

"Изнудване на хората, че ако не гласуват за определена партия, няма да си получат топлия обяд, ще им бъдат спрени помощите или договорът на личния им асистент ще им бъде прекратен", заяви Георги Кандев.

1 милион евро са иззети при акции срещу купуването на гласове досега

Освен опрощаване на вересии, преди дни беше арестуван кмет на село, оставил пари на собственика на магазин, за да черпи клиентите си и да ги агитира. Вчера бяха арестувани и петима души, създали схема за онлайн разплащане на купения вот.

"На определни лица се взимат личните данни, открива им се сметка и им се превежда определена сума, за да могат да гласуват за определена партия", каза главният секретар на МВР.

До момента са арестувани 269 души. "Не правим разлика, събираме всяко едно доказателство. На част от задържаните се повдига обвинение, на други не се, но не означава, че спираме да работим по тези лица", каза още той.

Днес от прокуратурата в Бургас съобщиха, че е повдигнато обвинение на двама мъже, арестувани преди дни в Карнобат след сигнал, че предлагат по 50 евро за глас. Те са под домашен арест, тъй като са с чисто съдебно минало.

"Бяха установени шест лица, които потвърдиха постъпилата при нас информация, същите бяха разпитани пред съдия", заяви директорът на ОД на МВР-Бургас старши комисар Николай Ненков.

"Законодателят предвижда наказание-лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба в размер до 10 хил. евро", коментира Мария Маркова, ръководител на Районна прокуратура - Бургас.

Иззеха над 10 000 долара и списъци с имена в Дупнишко

В купуването на гласове вече не само, че не се разчита на криминално проявени както досега, но се залага и на хора в кандидат депутатски листи, казват от МВР. До момента са съставени 3907 предупредителни протокола, спрямо 1 058 на предходните избори.