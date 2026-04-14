Полицията в Дупница иззе пари, лаптоп, цигари и списък с имена. Това съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Кюстендил Катя Табачка, предаде кореспондентът на БТА Ярослав Ставрев.

При процесуални действия служители на РУ - Дупница са иззели от адрес в Сапарева баня 10 817 долара и лаптоп. Намерени са списък с имена и три стека цигари без български акцизен бандерол в търговски обект в село Блатино.

Действията на полицията са предприети след получена информация за приготовление за нарушаване на изборното законодателство, посочи Табачка. Тя допълни, че гражданите могат да подават сигналите по телефона или имейл.

Задържаха кмет на село по подозрения за купуване на гласове

И по двата случая са образувани бързи полицейски производства.

