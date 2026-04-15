Картина на прочутия испански художник Пабло Писано, оценена на над 1 милион долара, беше продадена на цената на вечеря в Париж.

Ари Ходара е щастливият победител в томболата „1 Пикасо за 100 евро“, която даде възможност на участниците да спечелят творбата от 1941 г. Tête de Femme . Цената на билета беше – както подсказва името на инициативата – 100 евро, или около 117 долара.

Picasso'nun 1 milyon dolar değerindeki Tête de Femme tablosu çekilişle bir talihliye verilecek.



pic.twitter.com/vw4gWpyrqv — Etkili Haber Yeni Sayfa (@etkiIihaberyeni) April 12, 2026

Общо 120 000 билета бяха пуснати в продажба, а средствата ще бъдат дарени на Alzheimer’s Research Foundation, която подкрепя клинични изследвания на Алцхаймер в цяла Европа.

Ходара, който е закупил печелившия билет номер 94715 миналия уикенд, е любител на изкуството от Париж и работи в сферата на продажбите на софтуер. Новината, че вече притежава картина на Пикасо, го изненадала. „Как мога да проверя, че това не е измама?“ попитал той по телефона, когато Пери Кошен, един от организаторите на томболата, му съобщила резултата по време на събитие, излъчвано на живо. Тя преминала към видеоразговор и му показала публиката.

„Може ли човек да е нещастен, че е спечелил Пикасо? Не, не мисля", каза Ходара със усмивка.

Това е третото издание на кампанията. Първото „1 Пикасо за 100 евро“ се проведе през 2013 г., като средствата бяха дарени за опазването на Tир – исторически град в Южен Ливан. Второто издание през 2020 г. подкрепи програми за чиста вода и хигиена по време на пандемията от COVID-19.

Оливър Видмайер Пикасо, внук на легендарния художник, каза пред CNN, че неговият дядо е създал Tête de Femme в същото ателие, в което е нарисувал шедьовъра си "Герника". Той добави, че според него произведението е подценено. „Струва много повече от 1 милион долара“, каза Видмайер Пикасо.

В миналото картини на Пикасо са достигали зашеметяващи суми на търгове. „Жените от Алжир (версия „О“)“ беше продадена за повече от 179 милиона долара през 2015 г.

Tête de Femme е висока около 38 см и широка 25 см и е рисувана по време на Втората световна война.

Видмайер Пикасо разказа, че негова приятелка е измислил инициативата „1 Пикасо за 100 евро“. „Тя смяташе, че това е модерна визия за благотворителност, предлагаща на хората възможността да се сдобият с истинско произведение на изкуството на моя дядо и да участват в хуманитарни операции“, обясни той. Видмайер Пикасо вярва, че дядо му би подкрепил „1 Пикасо за 100 евро“. „Дядо ми беше пионер в много отношения“, каза той. „Мисля, че винаги е бил много заинтересован да участва в нови неща. Мисля, че днес би се интересувал може би и от изкуствен интелект", допълва внукът.

Видмайер Пикасо беше казал, че който и да спечели Tête de Femme, ще бъде свободен да прави с нея каквото си поиска. Победителят в първия конкурс, например, реши да изложи наградата си в музей. „Всеки може да прави каквото си иска. Може да я държи в хола, може да я покаже на изложба — или може да я препродаде", посочи внукът на легендарния художник.

