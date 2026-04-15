Преговорите за прекратяване на войната с Иран може да бъдат възобновени в Пакистан през следващите два дни. Това заяви вчера американският президент Доналд Тръмп в интервю за New York Post, след като провалът на преговорите през уикенда накара Вашингтон да наложи блокада на иранските пристанища.

Представители на Пакистан, Иран и страните от Персийския залив също заявиха, че преговорните екипи на САЩ и Иран може да се върнат в Пакистан по-късно тази седмица. Високопоставен ирански източник обаче посочи, че все още не е определена конкретна дата.

Associated Press: Иран и САЩ с нови преки разговори в четвъртък

Надеждите, че дипломатическите усилия ще продължат, допринесоха за успокояването на пазарите на петрол, като и в началото на днешната азиатска търговия цените на остават значително под 100 долара за барел.

Повече от дузина американски военни кораби и около 10 хиляди американски военнослужещи налагат в момента блокада срещу кораби, влизащи или напускащи ирански пристанища, като по този начин лишават Иран от жизненоважни икономически приходи.

Редактор: Цветина Петкова