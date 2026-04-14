Преговорите с Иран в пакистанската столица Исламабад може да бъдат възобновени през следващите два дни, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, цитиран от "Ройтерс".

Той подчерта, че началникът на Генералния щаб на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир върши „страхотна работа“ по време на преговорите.

Associated Press: Иран и САЩ с нови преки разговори в четвъртък

„Той е фантастичен и затова е по-вероятно да се върнем там“, каза Тръмп.

