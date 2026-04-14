Спортистите са героите на нашето време. Искаме да направим възможното, така че спортът да стане силна опора на българското общество - той е кауза, която може да обединява всички. Това заяви министър-председателят Андрей Гюров в рамките на днешната среща в Министерския съвет с участието на представители на лицензираните спортни федерации.

В рамките на събитието съветникът на премиера по въпросите на младежта и спорта Димитър Бербатов представи структуриран аналитичен доклад, изготвен въз основа на анкетно проучване, което инициира с федерациите през първата седмица на месец март. Докладът обобщава техните отговори, предложения, идеи и решения, споделени в рамките на проучването.

Министър-председателят определи резултатите от проучването не като дестинация, а като посока. "Надявам се, че вие, стъпвайки на това, което вече е свършено, ще припознаете тази кауза, ще запазите тази посока и ще вървите в нея със следващите, които ще дойдат след нас", заяви Гюров.

Премиерът открои значението на подкрепата на държавата както за професионалния, така и за масовия спорт. По думите му спортът може да допринесе много за изграждането на една личност. "Научил ме е никога да не се предавам. Възприемам себе си като човек, който когато трябва, върши работата по възможно най-добрия начин, по който може - като на футболния терен: топката идва в теб, трябва да я отиграеш и по възможност да помогнеш и на отбора", заяви Гюров.

Той подчерта още диалогичния и открит стил на работа на настоящия служебен кабинет. "Изграждаме решенията заедно, а не ги налагаме", добави министър-председателят.

Министърът на спорта Димитър Илиев благодари на федерациите за работата им и за приноса им за развитието на спорта. Илиев беше категоричен, че именно спортът трябва да бъде сред основните приоритети на държавата, като изтъкна неговото значение за здравето на децата. "Моят апел е спортът да бъде приоритет, независимо кой управлява", заяви още министър Илиев.

"Държавата трябва да бъде активно въвлечена в развитието на българския спорт и да подава тази здрава ръка, от която спортът има нужда", заяви от своя страна Димитър Бербатов. Той лично предаде на спортния министър папка с пълния анализ на анкетното прочуване.

Копие ще бъде входирано и в Министерския съвет, така че следващото редовно правителство да има пълна информация за свършеното до момента. "Нека да знаят, че имат на какво да стъпят - на базата на това, което самите федерации са дали като обратна връзка", изтъкна Бербатов.

Той благодари на спортните федерации за активното участие в анкетното проучване. Именно на тази основа анализът представя възможностите за решаване на идентифицираните проблеми, както и насоките за бъдещо развитие на сектора. Създадена е и структурирана информация относно оценката на текущите предизвикателства пред спорта в България.

