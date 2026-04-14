Неправоспособен водач, употребил алкохол и наркотици, предизвика катастрофа в бургаското село Черни връх, община Камено.

Пътният инцидент е станал на 12 април около 11:30 ч., когато служители на „Пътна полиция“ са изпратени на сигнал за пътнотранспортно произшествие. На място те установили, че 31-годишен неправоспособен шофьор от Бургас е блъснал паркиран автомобил.

Полевата проверката показала, че шофьорът е без книжка, с концентрация на алкохол от 2,38 промила и под въздействие на метамфетамин. Той е отказал да даде кръвна проба за химичен анализ.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа, а по случая е образувано бързо производство.

