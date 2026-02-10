17-годишен с положителен полеви тест за алкохол и без книжка се удари с кола в уличен стълб в Разград. Произшествието е станало малко след 3.00 ч. на 9 февруари в жилищен квартал. Проверката с дрегер показала 0,97 промила, а тийнейджърът отказал да предостави кръв за химичен анализ.

Според началника на „Охранителна полиция“ в Разград комисар Димитър Александров сигналът е подаден от бащата на младежа. „По негови данни, след като си е легнал, е установил липсата на автомобила, като нямал логично обяснение за това. Младежът казал, че е изпил 2 литра бира. Не е обяснил как е взел ключовете, нито как е подкарал колата. Съставени са три акта - за причиняване на ПТП, за шофиране без книжка и за употреба на алкохол. При удара е паднал електрически стълб, както и цялата ограда на къщата, в която се е блъснал. Видимо не се е движил с позволената за участъка максимална скорост от 50 км/ч“, посочи полицаят.

Пуснаха под домашен арест 19-годишния младеж, обвинен за катастрофата в Разград

Справка в регистрите на МВР показала, че 17-годишният вече има наложени санкции, но за неправилно управление на тротинетка - през декември и януари. „И двете провинения са за липса на предпазни средства - каска и светлоотразителна жилетка“, добави Александров.

По думите му, тъй като е непълнолетен, вместо глоба младежът ще получи обществено порицание. А наказателните постановления ще бъдат изпратени на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Родителите вече са получили акт за предоставяне на МПС на лице, което е неправоспособно и употребило алкохол, както и такъв по Закона за закрила на детето - за неупражнен контрол.

Повече по темата гледайте във видеото.