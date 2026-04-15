В Лувъра беше открита нова изложба, която събра творби на Микеланджело и Огюст Роден, за да покаже общото им виждане за човешкото тяло.

Експозицията „Живи тела” включва над 200 произведения - мраморни и бронзови скулптури, гипсови отливки и други, събрани от колекциите на музея и международни заеми. Въпреки че ги делят четири века, двамата творци се считат за ключови фигури в развитието на западната скулптура.

Кураторите подчертаха, че в центъра на изложбата стои живото човешко тяло - носител на вътрешния свят и чувства.

